Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Москве 16-летний студент поджег колонку на АЗС

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 16:25
    В Москве 16-летний студент поджег колонку на АЗС

    В Москве 16-летний студент первого курса технологического колледжа поджег колонку на автозаправочной станции (АЗС) на Люблинской улице и скрылся.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    "Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал", – написала Волк в соцсетях.

    Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого злоумышленника. Студента задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

    возгорание Россия автозаправка уголовное дело АЗС
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    В Азербайджане сократилось число браков и разводов

    Внутренняя политика
    17:01

    Зампред ГТК: Расширение электронной торговли увеличивает число нарушений

    Бизнес
    16:57

    Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАО

    Инфраструктура
    16:55

    В 2025 году в Азербайджане родились 3 170 близнецов, 117 тройняшек

    Внутренняя политика
    16:54

    Названо число безработных в Азербайджане

    Внутренняя политика
    16:51

    Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 дней

    В регионе
    16:50

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении

    Внешняя политика
    16:39

    ГТК: В 2025 году таможенные органы выиграли 83% судебных дел

    Бизнес
    16:36

    В Азербайджане задержана подозреваемая в продаже женщин за границу

    Происшествия
    Лента новостей