В Москве 16-летний студент поджег колонку на АЗС
- 20 февраля, 2026
- 16:25
В Москве 16-летний студент первого курса технологического колледжа поджег колонку на автозаправочной станции (АЗС) на Люблинской улице и скрылся.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал", – написала Волк в соцсетях.
Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого злоумышленника. Студента задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").
