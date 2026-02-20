В Москве 16-летний студент поджег колонку на АЗС

В Москве 16-летний студент первого курса технологического колледжа поджег колонку на автозаправочной станции (АЗС) на Люблинской улице и скрылся.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал", – написала Волк в соцсетях.

Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого злоумышленника. Студента задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").