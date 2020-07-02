В Монголии вспышка бубонной чумы, введен карантин

На западе Монголии&в&двух районах аймака&(региона) Ховд введен карантин из-за вспышки бубонной чумы.

На западе Монголии в двух районах аймака (региона) Ховд введен карантин из-за вспышки бубонной чумы.

Как сообщает Report, за последние сутки в аймаке Ховд зарегистрировали два случая заболевания чумой. У одного пациента наблюдается лёгочная форма заболевания. Провинцию закрыли, въезд и выезд из неё приостановлены.

Эпидемиологическая служба проверяет, нет ли новых случаев заболевания чумой, и занимается пресечением её распространения.

Согласно Национальному центру зоонозов (НЦЗ), 27-летний житель района Цэцэг в аймаке Ховд был доставлен в местную больницу в воскресенье после того, как съел сырое мясо сурка.

Молодая женщина, которая также ела мясо, находится на лечении и в критическом состоянии. Похоже, что она была в прямом контакте с более чем 60 людьми и косвенно с более чем 400 жителями района.