В Монголии прогнозируют рост ВВП на душу населения до 8 тыс. долларов в 2025 году

Валовой внутренний продукт Монголии на душу населения почти удвоится по сравнению с 2021 годом, до 8 тыс. долларов в 2025 году.

Валовой внутренний продукт Монголии на душу населения почти удвоится по сравнению с 2021 годом, до 8 тыс. долларов в 2025 году.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр финансов страны Болдын Жавхлан на встрече с премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, которая была посвящена бюджетной политике.

"Показатели экспорта Монголии за период с 2022 года по 2025 год достигнут 63,3 млрд долларов, а ВВП на душу населения [почти] удвоится - с 4 657 долларов в 2021 году до 8 000 долларов в 2025 году. При этом Минфин прорабатывает три варианта сокращения расходов бюджета в будущем году", - сказал руководитель финансового ведомства.

Премьер-министр напомнил, что в дальнейшем следует уделить внимание принятию бездефицитного бюджета, в который основной доход до сих пор приносит добыча и экспорт полезных ископаемых, прежде всего угля.

"В мире наблюдается тенденция отказа от использования угля и переход к зеленой экономике. Поэтому надо обратить внимание и подготовиться к тому, что экспорт угля снизится", - отметил глава монгольского правительства.