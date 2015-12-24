В Монголии при крушении вертолета Ми-8 погиб один человек, 10 пострадали

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Монголии потерпел крушение вертолет Ми-8 во время ночного тренировочного полета, cообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Сообщается, что при крушении погиб один человек, еще 10 человек пострадали. По данным источника, вертолет потерпел крушение примерно в 50 км к востоку от столицы страны.

Местные СМИ сообщают, что вертолет, возможно, пытался провести аварийную посадку до того, как произошел инцидент. Тем не менее точные причины крушения пока неизвестны.

Военные Монголии начали расследование произошедшего.