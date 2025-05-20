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В Монголии планируют развивать зеленую энергетику в пустыне Гоби

В Монголии планируют развивать зеленую энергетику в пустыне Гоби Правительство Монголии сообщило о планах превратить пустыню Гоби в промышленный регион с акцентом на развитие "зеленой" энергетики.
Другие страны
20 мая 2025 г. 04:52
В Монголии планируют развивать зеленую энергетику в пустыне Гоби

Правительство Монголии сообщило о планах превратить пустыню Гоби в промышленный регион с акцентом на развитие "зеленой" энергетики.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте монгольского кабмина.

К 2040 году в пустыне планируется реализовать 33 крупных проекта. Будут приняты меры по ее озеленению и снижению частоты и силы пыльных бурь. Отдельное внимание будет уделено приграничным территориям: будет модернизирована автомагистраль Улан-Батор — Замын-Ууд на границе с Китаем, а на погранпереходах в Гоби будут сооружены лаборатории для проверки ввозимых товаров.

Сейчас большую часть доходов региону приносит добыча полезных ископаемых — коксующегося угля, плавикового шпата и другого сырья. Предполагается, что принятый план развития Гоби позволит наладить производство конечного продукта на этой же территории, что приведет к повышению уровня жизни местного населения.

Пустыня Гоби — третья по величине песчаная пустыня в мире. Она расположена на территории Монголии и Китая и занимает площадь 1,3 млн кв. км. Годовая амплитуда температур в Гоби составляет 85°С — температура в этом регионе колеблется от -40°С до +45°С.

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Версия на азербайджанском языке Monqolustan Qobi səhrasında yaşıl enerjini inkişaf etdirməyi planlaşdırır

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