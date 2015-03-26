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    Прокуратура Дюссельдорфа: В момент крушения в кабине Airbus A-320 находился лишь один пилот

    Ранее The New York Times опубликовала информацию о том, что перед катастрофой один из летчиков покинул кабину самолета

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В момент крушения самолета  в кабине Airbus A-320 находился лишь один пилот. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, информацию об этом подтвердили  в прокуратуре Дюссельдорфа. 

    Ранее The New York Times  опубликовала информацию  о том, что перед катастрофой один из летчиков покинул кабину самолета. Издание со ссылкой на источник написало, что запись, полученная с черного ящика, свидетельствует о том, что на момент крушения в кабине был лишь один из пилотов. А второй за несколько минут до этого вышел в салон, но вернуться уже не смог.На записи слышно как человек, находящийся снаружи, стучит в дверь кабины, но не получает никакого ответа. 

    Самолет Airbus А-320 компании Germanwings, следовавший по маршруту Барселона — Дюссельдорф,  потерпел крушение на юге Франции 24 марта. Обломки лайнера обнаружены в труднодоступной горной местности между населенными пунктами Динь-ле-Бен и Барселоннет в Альпах. На борту находились 150 человек, в том числе шесть членов экипажа.

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