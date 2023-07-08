В Молдове задержали гражданина Азербайджана, подозреваемого в киберпреступлениях

Молдавские пограничники задержали на границе с Украиной гражданина Азербайджана, которого разыскивает Интерпол по подозрению в совершении кибератак.

Молдавские пограничники задержали на границе с Украиной гражданина Азербайджана, которого разыскивает Интерпол по подозрению в совершении кибератак.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Объявленный в международный розыск азербайджанскими властями член организованной преступной группы, специализирующейся на компьютерных атаках, задержан в пункте пересечения государственной границы в городе Отачь. На мужчину 36 лет, гражданина Азербайджана, был выдан ордер на арест с целью его экстрадиции", - говорится в сообщении на сайте Пограничной cлужбы.

На границе задержанный предъявил украинский паспорт, но при дополнительной проверке пограничники установили, что он на самом деле является гражданином Азербайджана и в базе данных Интерпола числится в международном розыске. Подозреваемый помещен в камеру предварительного заключения в городе Единцы, после чего будет перевезен в Кишинев для расследования и отправки домой.