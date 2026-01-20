Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головы

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 13:59
    В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головы

    В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головы на складе армии во Флорештах.

    Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.

    Пострадавшему военнослужащими 23 года. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    Молдова огнестрельное ранение военнослужащий Минобороны

    Последние новости

    14:32

    В прошлом году 5,7% расходов населения Азербайджана были связаны с топливом

    Энергетика
    14:30
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Финляндии

    Внешняя политика
    14:27

    Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:16

    Полицейские изъяли почти килограмм кокаина у постояльца отеля в Москве

    В регионе
    14:12

    Стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 9%

    Финансы
    14:10

    В Джалилабадском районе более 50 сел остались без света из-за снегопада

    Энергетика
    14:08
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан

    Внешняя политика
    13:59

    В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головы

    Другие страны
    13:55

    В Баку и Мингячевире три человека погибли в результате отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей