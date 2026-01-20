В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головы
Другие страны
- 20 января, 2026
- 13:59
В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головы на складе армии во Флорештах.
Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.
Пострадавшему военнослужащими 23 года. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Последние новости
14:32
В прошлом году 5,7% расходов населения Азербайджана были связаны с топливомЭнергетика
14:30
Фото
Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом ФинляндииВнешняя политика
14:27
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:16
Полицейские изъяли почти килограмм кокаина у постояльца отеля в МосквеВ регионе
14:12
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 9%Финансы
14:10
В Джалилабадском районе более 50 сел остались без света из-за снегопадаЭнергетика
14:08
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский КурдистанВнешняя политика
13:59
В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головыДругие страны
13:55