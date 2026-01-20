В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головы на складе армии во Флорештах.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.

Пострадавшему военнослужащими 23 года. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.