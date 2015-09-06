​В Молдове тысячи людей вышли на антиправительственный митинг - ВИДЕО

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В центре Кишинева проходит акция протеста против действующей власти, в которой принимают участие десятки тысяч человек.

Как передает Report, митинг проходит на площади Великого Национального собрания.

Митинг организован Гражданской платформой DА ("Достоинство и справедливость"). Площадь заполнена людьми, которые приехали в Кишинев со всей республики.

Накануне лидеры платформы заявили, что они созывают в воскресенье Великое Национальное собрание. По оценкам организаторов, на площади уже собралось более ста тысяч человек.