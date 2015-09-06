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    ​В Молдове тысячи людей вышли на антиправительственный митинг - ВИДЕО

    Митинг проходит на площади Великого Национального собрания

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В центре Кишинева проходит акция протеста против действующей власти, в которой принимают участие десятки тысяч человек.

    Как передает Report, митинг проходит на площади Великого Национального собрания.

    Митинг организован Гражданской платформой DА ("Достоинство и справедливость"). Площадь заполнена людьми, которые приехали в Кишинев со всей республики.

    Накануне лидеры платформы заявили, что они созывают в воскресенье Великое Национальное собрание. По оценкам организаторов, на площади уже собралось более ста тысяч человек.

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