В Молдове зафиксировали 791 инцидент на президентских выборах

Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс президентских выборов, сообщила о 791 инциденте в ходе голосования.

Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс президентских выборов, сообщила о 791 инциденте в ходе голосования.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, сказано в сообщении.

"По итогам обработки всех отчетов, полученных от наблюдателей, Promo-LEX зафиксировал 791 инцидент в ходе голосования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Поясняется, что больше всего случаев - 229 - связано с нарушениями тайны голосования, в частности с фотографированием бюллетеней, и проблемами с системой по регистрации избирателей (127 случаев). С недочетами в избирательных списках связаны 65 случаев, с повреждением и взломом урн для голосования или отсутствием пломб на них - 55 случаев, прерыванием видеосъемки избирательных действий - 51 случай, необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров - 41 случай, наличием рекламных материалов, стендов, избирательных щитов в радиусе избирательного участка и необоснованным прекращением голосования - по 19 случаев, организованной перевозкой избирателей - 18 случаев.

На день выборов Promo-LEX делегировало по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за избирательным процессом.