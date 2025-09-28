Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Молдове парламентские выборы признаны состоявшимися

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 16:12
    Явка избирателей на парламентских выборах в Молдове превысила 33%, необходимых для признания голосования состоявшимся.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

    По состоянию на 14:30 по местному времени в выборах приняли участие свыше 962 тыс. человек, за границей в голосовании приняли участие 132 тыс. человек, из них 42 тыс. отдали свои голоса на 75 участках в Италии.

    Главным оппонентом правящей Партии действия и солидарности (ПДС) выступает Патриотический блок. В него вошли Партия социалистов, Партия коммунистов и партия "Будущее Молдовы". Шансы попасть в парламент есть также у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдовы и партия "Гражданский конгресс".

    Лента новостей