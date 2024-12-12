В Молдове отправлен в отставку и.о. главы Energocom

Совет госпредприятия Energocom, которое является основным поставщиком газа и электроэнергии в Молдову, освободил от должности и.о. гендиректора компании Виктора Бынзаря.

Совет госпредприятия Energocom, которое является основным поставщиком газа и электроэнергии в Молдову, освободил от должности и.о. гендиректора компании Виктора Бынзаря.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Агентство госсобственности Молдовы.

"Совет Energocom принял решение о прекращении трудового договора с исполняющим обязанности гендиректора Виктором Бынзарем. 12 декабря - его последний рабочий день", - говорится в сообщении.

С 13 декабря обязанности гендиректора Energocom начнет исполнять Евгений Бузату.

Премьер-министр страны Дорин Речан 5 декабря потребовал отставки министра энергетики страны Виктора Парликова, а также гендиректора Energocom Бынзаря и члена наблюдательного совета компании "Молдовагаз" Сергея Тофилата. Он объяснил свое требование плохой подготовкой страны к зимнему отопительному сезону и тем, что компании Energocom и "Молдовагаз" "не создали достаточных запасов газа, создав угрозу энергетической безопасности Молдовы".

Молдавские СМИ сообщали, что Бынзарь отверг обвинения премьера. Он считает, что профессионально выполнял свою работу.