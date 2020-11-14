В Молдове наступил "день тишины" перед президентскими выборами

В воскресенье в Молдавии состоится второй тур выборов президента, в субботу в республике будет традиционный "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация и реклама кандидатов.

В воскресенье в Молдавии состоится второй тур выборов президента, в субботу в республике будет традиционный "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация и реклама кандидатов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", до полуночи кандидаты должны прекратить рекламу в интернете и на телеканалах. В субботу запрещена любая агитация и пропаганда в пользу кандидатов, встречи с избирателями, предвыборная реклама в СМИ. При этом, кандидаты не обязаны демонтировать всю наружную рекламу и билборды на улицах.

После выборов мэра Кишинева в июне 2018 года парламент Молдавии отменил "день тишины". Результаты выборы мэра тогда были аннулированы из-за допущенных кандидатами нарушений. На парламентских выборах в феврале 2019 года впервые не было "дня тишины", были сняты все ограничения на предвыборную агитацию не только накануне выборов, но даже в день голосования. Однако, этот эксперимент был отменен после смены власти, в сентябре 2019 года.

Выборы будут проходить в условиях чрезвычайных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Каждому гражданину на избирательном участке будет предоставляться защитная маска, на каждом участке будут дезинфицирующие средства, а участки периодически будут дезинфицироваться и проветриваться.

В помещении избирательного участка будет нанесена разметка в виде надписей, разграничивающих пространства, для обеспечения дистанции между людьми не менее чем в один метр. Внутрь участка будут одновременно запускать ограниченное число избирателей, равное количеству используемых кабинок для голосования. Избиратели должны прийти на участок со своей ручкой.

Во втором туре выборов президента примут участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре - кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), бывший премьер-министр Майя Санду и независимый кандидат Игорь Додон.