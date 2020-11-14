О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Молдове наступил "день тишины" перед президентскими выборами

В Молдове наступил "день тишины" перед президентскими выборами В воскресенье в Молдавии состоится второй тур выборов президента, в субботу в республике будет традиционный "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация и реклама кандидатов.
Другие страны
14 ноября 2020 г. 07:58
В Молдове наступил день тишины перед президентскими выборами

В воскресенье в Молдавии состоится второй тур выборов президента, в субботу в республике будет традиционный "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация и реклама кандидатов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", до полуночи кандидаты должны прекратить рекламу в интернете и на телеканалах. В субботу запрещена любая агитация и пропаганда в пользу кандидатов, встречи с избирателями, предвыборная реклама в СМИ. При этом, кандидаты не обязаны демонтировать всю наружную рекламу и билборды на улицах.

После выборов мэра Кишинева в июне 2018 года парламент Молдавии отменил "день тишины". Результаты выборы мэра тогда были аннулированы из-за допущенных кандидатами нарушений. На парламентских выборах в феврале 2019 года впервые не было "дня тишины", были сняты все ограничения на предвыборную агитацию не только накануне выборов, но даже в день голосования. Однако, этот эксперимент был отменен после смены власти, в сентябре 2019 года.

Выборы будут проходить в условиях чрезвычайных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Каждому гражданину на избирательном участке будет предоставляться защитная маска, на каждом участке будут дезинфицирующие средства, а участки периодически будут дезинфицироваться и проветриваться.

В помещении избирательного участка будет нанесена разметка в виде надписей, разграничивающих пространства, для обеспечения дистанции между людьми не менее чем в один метр. Внутрь участка будут одновременно запускать ограниченное число избирателей, равное количеству используемых кабинок для голосования. Избиратели должны прийти на участок со своей ручкой.

Во втором туре выборов президента примут участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре - кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), бывший премьер-министр Майя Санду и независимый кандидат Игорь Додон.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Израильтяне ликвидировали в Иране одного из главарей Аль-Каиды
Израильтяне ликвидировали в Иране одного из главарей "Аль-Каиды"
14 ноября 2020 г. 07:05
Национальные выборы в Ливии намечены на 2021 год
Национальные выборы в Ливии намечены на 2021 год
14 ноября 2020 г. 05:00
Главный советник Бориса Джонсона покинул свой пост
Главный советник Бориса Джонсона покинул свой пост
14 ноября 2020 г. 04:55
В ООН указали, что есть угроза геноцида в Эфиопии
В ООН указали, что есть угроза геноцида в Эфиопии
14 ноября 2020 г. 03:58
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19
14 ноября 2020 г. 03:34
Власти Ливана вводят повторный карантин до 30 ноября
Власти Ливана вводят повторный карантин до 30 ноября
14 ноября 2020 г. 03:30
В Москве за сутки умерли около 70 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли около 70 пациентов с коронавирусом
14 ноября 2020 г. 00:51
General Motors отзывает 69 тыс. электромашин Chevrolet Bolt
General Motors отзывает 69 тыс. электромашин Chevrolet Bolt
14 ноября 2020 г. 00:48
Число заболевших COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 40 тысяч
Число заболевших COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 40 тысяч
13 ноября 2020 г. 21:55
Во Франции неизвестные напали с ножом на 16-летнего юношу
Во Франции неизвестные напали с ножом на 16-летнего юношу
13 ноября 2020 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi