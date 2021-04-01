В Молдове к борьбе с коронавирусом привлекли армию

Власти Молдовы вводят новые ограничения из-за COVID-19, следить за поддержанием общественного порядка будет министерство обороны

Власти Молдовы вводят новые ограничения из-за COVID-19, следить за поддержанием общественного порядка будет министерство обороны.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности премьера страны Аурелий Чокой.

Молдавский парламент в среду одобрил введение режима ЧП из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Инициативу правительства поддержали 52 депутата правящего большинства, которое состоит из Соцпартии и парламентской группы Pentru Moldova.

"Все учебные заведения, кроме детских садов, будут проводить занятия дистанционно. Вводится запрет на пребывание граждан в общественных местах - в парках, на детских и спортивных площадках, зонах отдыха, всем гражданам при выходе из дома нужно иметь при себе удостоверение личности. Министерство обороны окажет поддержку для соблюдения общественного порядка, патрулирования улиц и т.д." - сказал Чокой.

Помимо этого, вводится особый режим работы на территории Молдовы, все предприятия могут привлекать к работе не более 30% персонала. Если невозможно организовать работу дистанционно, то необходимо ввести рабочие смены. Свадьбы будут проводиться в присутствии только молодоженов. Вводится мораторий на проведение государственных проверок предприятий.