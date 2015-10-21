В Молдавии опубликовали компромат на арестованного экс-премьера

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Молдавская прокуратура возбудила уголовное дело по факту публикации записей прослушки бывшего премьера Влада Филата, в которых он просит деньги у бизнесмена Илана Шора — фигуранта дела о хищении $1 млрд, информирует Report со ссылкой на РБК.

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту публикации разговоров бывшего премьер-министра страны Влада Филата и бизнесмена Илана Шора, а также заявлений лидера «Нашей партии» Ренато Усатого о подслушивании разговоров некоторых чиновников и политиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Накануне Усатый в своем аккаунте в Facebook опубликовал 15 аудиозаписей, которые, по его утверждению, представляют телефонные разговоры между Филатом и Шором. В одной из записей голос, похожий на голос Филата, просит Шора о финансовой помощи, отмечает Reuters. В другой, утверждает агентство, — голос, похожий на голос Шора, рассказывает о передаче 20 млн лей ($5 млн) в офисе Филата.

По сведениям Reuters, запись сделана 13 октября, за день до того, как Шор признался полиции, что давал деньги Филату. Представители Шора и Филата не ответили агентству на просьбу прокомментировать подлинность аудиозаписей и их содержание.

С начала сентября в Молдавии проходят массовые акции протеста против коррупции. Их участники требуют отставки президента и правительства и наказания виновных в хищении $1 млрд из молдавских банков.

15 октября бывший глава правительства Молдавии и лидер Либерально-демократической партии Филат был задержан в рамках расследования дела о хищении $1 млрд после того, как Шор рассказал полиции, что политик требовал у него $500 тыс., а также подарки на сумму около €30 тыс. 18 октября суд принял решение о предварительном аресте экс-премьера на 30 дней.

Шор в мае 2015 года находился под домашним арестом в рамках расследования банковских махинаций, а затем был отпущен под подписку о невыезде. В июне он выиграл выборы мэра города Оргеев, выступая от партии «Равноправие». Шор женат на российской певице Жасмин.

Уголовное дело о хищении $1 млрд было заведено, когда выяснилось, что три крупных коммерческих банка выдали в конце прошлого года кредиты на эту сумму неустановленным лицам.

Усатый, являющийся мэром города Бельцы, написал днем 20 октября в своем Facebook, что улетает в Москву. На его официальном сайте говорится: «Послезавтра утром буду в Кишиневе. Поэтому не надо рассказывать людям, что Усатый не вернется. Сейчас нужно быть в Москве, подготовиться к возможной посадке, так получается. Как долечу, опубликую еще кое-что интересное».