В Могадишо взорвали автомобиль, погибли шесть человек

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался в понедельник в столице Сомали, городе Могадишо, шесть человек погибли, около десяти получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Взрыв произошел рядом с итальянским кафе, расположенным на оживленной улице в центре города, сообщил агентству представитель полиции Мохамед Абдулахи (Mohamed Abdulahi).

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.