 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Могадишо взорвали автомобиль, погибли шесть человек

    Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался в понедельник в столице Сомали, городе Могадишо, шесть человек погибли, около десяти получили ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс. 

    Взрыв произошел рядом с итальянским кафе, расположенным на оживленной улице в центре города, сообщил агентству представитель полиции Мохамед Абдулахи (Mohamed Abdulahi).

    Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi