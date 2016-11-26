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    В Миссисипи самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

    Во время экстренной посадки никто не пострадал

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Самолет совершил экстренную посадку на шоссе в американском штате Миссисипи из-за поломки двигателя.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    По данным, самолет направлялся в Бирмингем, откуда он должен был забрать пассажиров, однако во время взлета у него отказал двигатель.

    Как сообщается, в результате инцидента были повреждены крылья самолета. Согласно информации, во время экстренной посадки никто не пострадал.

    По словам шерифа Томми Вадделла, самолет приземлился в трех километрах от Филадельфии. Он также отметил, что владелец самолета проводил праздничные дни в этом городе.

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