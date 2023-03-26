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В Миссисипи объявлена чрезвычайная ситуация из-за торнадо

В Миссисипи объявлена чрезвычайная ситуация из-за торнадо Президент США Джо Байден подписал в воскресенье распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации в Миссисипи из-за обрушившихся на штат торнадо и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
Другие страны
26 марта 2023 г. 16:39
В Миссисипи объявлена чрезвычайная ситуация из-за торнадо

Президент США Джо Байден подписал в воскресенье распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации в Миссисипи из-за обрушившихся на штат торнадо и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <...> местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от <...> торнадо в период с 24 по 25 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

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