В Миссисипи кандидат в конгресс штата убил жену и покончил с собой

Кандидат в законодательное собрание штата Миссисипи от Демократической партии убил свою жену и покончил с собой за полмесяца до партийных праймериз

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал NBC.

По данным полиции, 43-летний афроамериканец Карл Робинсон во вторник застрелил свою жену прямо на рабочем месте в медицинском центре, где женщина работала в регистратуре. Затем он покончил с собой.

Отмечается, что начинающий политик и его супруга находились в процессе развода. Робинсон подал в суд необходимые документы за полчаса до стрельбы.Робинсон должен был принять участие в праймериз Демократической партии, запланированных на 6 августа.