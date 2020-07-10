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В мире за сутки зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19

В мире за сутки зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных ВОЗ случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 228 тыс., превысив 12,1 млн.
Другие страны
10 июля 2020 г. 23:31
В мире за сутки зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных ВОЗ случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 228 тыс., превысив 12,1 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в пятницу вечером данным ВОЗ, количество смертей увеличилось более чем на 5,5 тыс. и составило свыше 551 тыс.

По состоянию на 12:00 (бакинское время) 10 июля в мире было зарегистрировано 12 102 328 инфицированных и 551 046 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 228 102, число умерших увеличилось на 5 565. По данным агентства Reuters, это рекордный прирост за сутки с начала пандемии.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 6 264 626. За сутки этот показатель вырос на 138 824. Число умерших там увеличилось на 3 764 и достигло 276 370. В Европе насчитываются 2 868 080 заразившихся и 202 341 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 193, количество умерших увеличилось на 488.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 238 779, зафиксировано 29 690 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 16 709, умерли 563 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 038 325. Далее следуют Бразилия (1 713 160), Индия (793 802), Россия (713 936), Перу (312 911), Чили (306 216), Великобритания (287 625), Мексика (275 003), Испания (253 056), Иран (250 458).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada bir gündə COVID-19-a rekord yoluxma qeydə alındı

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