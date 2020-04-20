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В мире разрабатывают почти 80 вакцин и 155 лекарств от коронавируса

В мире разрабатывают почти 80 вакцин и 155 лекарств от коронавируса

Разработка в общей сложности 155 лекарств и 79 вакцин для борьбы с COVID-19 идет в данный момент по всему миру.

Как передает Report, об этом говорится в обзоре Австрийского института по оценке медицинских технологий (AIHTA).

Согласно данным института, большая часть из 155 медикаментов была одобрена для лечения других вирусных заболеваний, теперь требуется особое обоснование для их допуска к лечению COVID-19. 

Ни один из 79 кандидатов на вакцину не перешагнул стадию разработки, отмечается в обзоре.

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