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В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой

В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой На сегодняшний день в мире продолжаются 56 конфликтов, это самый большой показатель с момента окончания Второй мировой войны.
Другие страны
11 июня 2024 г. 15:58
В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой

На сегодняшний день в мире продолжаются 56 конфликтов, это самый большой показатель с момента окончания Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, эти данные следует из данных "Глобального индекса миролюбия".

"В настоящий момент в мире 56 активных конфликтов, что является наивысшим показателем с момента окончания Второй мировой войны. При этом все меньшее число конфликтов удается урегулировать военным путем или посредством заключения мирных соглашений", - сообщается в отчете.

Отмечается, что растет и уровень интернационализации вооруженных конфликтов.

Главными причинами падения "уровня миролюбия" в мире на 0,56% составители индекса называют конфликты в секторе Газа и в Украине.

Наименее мирным регионом по-прежнему остается Ближний Восток и Северная Африка, а самым мирным - Европа. Наибольшее региональное ухудшение показателя миролюбия за последний год было зафиксировано в Северной Америке.

"Глобальный индекс миролюбия" публикуется аналитическим центром "Институт экономики и мира", чья штаб-квартира расположена в австралийском Сиднее.

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