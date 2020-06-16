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В мире еще 132,5 тыс. человек заразились коронавирусом

В мире еще 132,5 тыс. человек заразились коронавирусом

Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 7,8 миллиона, свыше 431 тысячи человек скончались.

Как передает Report, об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 7 823 289, скончался 431 541 пациент с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 132 581 новый случай заражения COVID-19 и 3 911 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией.

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