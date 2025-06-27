В Минске началась встреча лидеров ЕАЭС в узком составе

Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в узком составе во Дворце независимости в Минске.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в узком составе во Дворце независимости в Минске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в мероприятии принимают участие: президент Беларуси Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин. президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к встрече по видеосвязи.

После заседания в узком составе ожидается встреча уже в расширенном составе, к которой присоединятся представители государств-наблюдателей - Кубы и Узбекистана, - а также стран-гостей - Монголии и ОАЭ.