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В Минске началась встреча лидеров ЕАЭС в узком составе

В Минске началась встреча лидеров ЕАЭС в узком составе Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в узком составе во Дворце независимости в Минске.
Другие страны
27 июня 2025 г. 12:31
В Минске началась встреча лидеров ЕАЭС в узком составе

Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в узком составе во Дворце независимости в Минске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в мероприятии принимают участие: президент Беларуси Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин. президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к встрече по видеосвязи.

После заседания в узком составе ожидается встреча уже в расширенном составе, к которой присоединятся представители государств-наблюдателей - Кубы и Узбекистана, - а также стран-гостей - Монголии и ОАЭ.

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Версия на азербайджанском языке Minskdə Aİİ liderlərinin məhdud tərkibdə görüşü başlayıb

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