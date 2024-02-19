В Миннесоте в результате стрельбы погибли минимум три человека

Двое офицеров полиции и один пожарный погибли, еще несколько полицейских пострадали в результате стрельбы в городе Бернсвилль (штат Миннесота).

Двое офицеров полиции и один пожарный погибли, еще несколько полицейских пострадали в результате стрельбы в городе Бернсвилль (штат Миннесота).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

Вооруженный преступник забаррикадировался в своем доме, взяв в заложники свою семью. Переговоры с ним продолжались в течение четырех часов, прежде чем группа спецназа взяла дом штурмом.

"Реагируя на вызов семьи, находящейся в опасности, двое полицейских и один пожарный погибли, а другие офицеры получили ранения", - написал губернатор штата Тим Уолтц в соцсети X.

Никто из заложников не пострадал, преступник был убит во время штурма.

Полиция пока не назвала мотив преступления.