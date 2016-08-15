​В Милуоки в результате беспорядков арестованы 17 человек

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Семнадцать человек были арестованы в результате беспорядков, вспыхнувших в американском городе Милуоки в штате Висконсин.

Как передает Report, об этом сообшил журналистам в воскресенье руководитель местной полиции Эдвард Флинн.

Протесты в одном из беднейших и криминогенных районов Шерман-парк начались в ночь на воскресенье после того, как полицейские застрелили афроамериканца. Им оказался 23-летний Силвилл Смит.

Мэр Милуоки Том Барретт сообщил журналистам, что момент ЧП был заснят на видеокамеру. "Камера видеонаблюдения дает ответ на вопрос, был ли Смит вооружен. И я могу сказать, что у него в руках был пистолет", — сказал Барретт.

По его словам, Смит пошел на полицейских, угрожая этим пистолетом, и не бросил его даже после того, как ему было сделано соответствующее предупреждение. Мэр также уточнил, что у Смита оказалась богатая криминальная история.