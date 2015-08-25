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    ​В Милане произошли столкновения протестующих мигрантов с полицией

    Полиция оттеснила их обратно в лагерь для беженцев

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ В Милане сотни мигрантов устроили столкновения с полицией.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, более 300 мигрантов перекрыли одну из дорог в знак протеста против долгого ожидания разрешений на работу.

    Полиция оттеснила их обратно в лагерь для беженцев.

    Отмечается, что большинство мигрантов прибыли из Африки.

    По данным МВД, более 100 тыс. мигрантов прибыли в Италию в этом году.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за создание центров регистрации беженцев в Италии и Греции.

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