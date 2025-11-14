В МИД Румынии выразили протест РФ из-за нарушения воздушного пространства
- 14 ноября, 2025
- 21:57
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Владимира Липаева и выразило протест по поводу нарушения воздушного пространства страны.
Как передает Report, об этом сообщает местный портал Informat.ro.
Дипломату были предъявлены неопровержимые доказательства нарушения воздушного пространства Румынии российским беспилотником в ночь на 11 ноября.
Румынские власти обнаружили фрагменты беспилотника, свидетельствующие о его причастности к атакам на гражданскую инфраструктуру Украины. Румыния, указывает СМИ, выразила решительный протест против этого акта, подчеркнув риски для безопасности граждан и региона.
