Rumıniya XİN hava məkanının pozulması ilə bağlı Rusiyaya etirazını bildirib
Digər ölkələr
- 14 noyabr, 2025
- 23:10
Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Buxarestdəki səfiri Vladimir Lipayevi çağıraraq ölkənin hava məkanının pozulmasına etiraz edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Informat.ro" portalı məlumat yayıb.
Diplomata 11 noyabr gecəsi Rusiya pilotsuz təyyarəsinin Rumıniya hava məkanını pozduğuna dair təkzibolunmaz dəlillər təqdim edilib.
Rumıniya hakimiyyəti Ukraynada mülki infrastruktura edilən hücumlarda iştirakını göstərən pilotsuz təyyarənin qalıqlarını aşkar edib.
KİV-in məlumatına görə, Rumıniya bu hücuma sərt etirazını bildirib və vətəndaşlara, həmçinin region üçün təhlükəsizlik risklərini vurğulayıb.
Son xəbərlər
23:23
Video
"Ermənini nənəm qovdu, atamı məktəb direktorluğundan çıxardılar" - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
23:10
Rumıniya XİN hava məkanının pozulması ilə bağlı Rusiyaya etirazını bildiribDigər ölkələr
22:55
Foto
Azərbaycan idmançısı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıbFərdi
22:41
Foto
SOCAR və "DeGolyer and MacNaughton" şirkəti əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibEnergetika
22:38
Rusiyada ağır yol qəzasında altı nəfər ölübRegion
22:26
BMT-nin Baş katibi Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinə raket zərbəsini pisləyibDigər ölkələr
22:24
"Qalatasaray" Mauro İkardi ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıbFutbol
22:19
Hacıqabulda itkin düşən 72 yaşlı kişinin meyiti tapılıbHadisə
22:01