    В МИД России заявили о планировании встречи Лаврова и Рубио

    • 22 сентября, 2025
    • 21:58
    В МИД России заявили о планировании встречи Лаврова и Рубио

    Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио планируется, повестка переговоров обширная.

    Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в ответ на соответствующий вопрос.

    "Она планируется, повестка по ней большая, - сказал он. - Сама по себе встреча важная".

