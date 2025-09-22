В МИД России заявили о планировании встречи Лаврова и Рубио
- 22 сентября, 2025
- 21:58
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио планируется, повестка переговоров обширная.
Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в ответ на соответствующий вопрос.
"Она планируется, повестка по ней большая, - сказал он. - Сама по себе встреча важная".
