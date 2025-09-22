İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Lavrovla Rubio arasında görüş planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2025
    • 22:56
    Lavrovla Rubio arasında görüş planlaşdırılır

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında geniş gündəliyə malik görüş planlaşdırılır.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Verşinin BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində müvafiq suala cavab verərkən deyib.

    "Bu, planlaşdırılır və uzun bir gündəm var. Görüşün özü vacibdir", - o söyləyib.

