Lavrovla Rubio arasında görüş planlaşdırılır
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2025
- 22:56
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında geniş gündəliyə malik görüş planlaşdırılır.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Verşinin BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində müvafiq suala cavab verərkən deyib.
"Bu, planlaşdırılır və uzun bir gündəm var. Görüşün özü vacibdir", - o söyləyib.
