В МИД РФ сообщили о скором окончании переговоров по иранской ядерной программе

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Переговоры по иранской ядерной программе (ИЯП) близки к завершению, однако приезда главы МИД РФ в Вену не ожидается ни в пятницу, ни в субботу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков сказал "Интерфаксу", что обязательно состоится министерская встреча для завершения переговоров. Он может "спрогнозировать по числам" окончание мероприятий и считает, что речь идет о "следующих днях". По его словам, текст соглашения готов на 90%.

В то же время дипломат отметил, что в ближайшие два дня - пятницу и субботу глава российского МИД не приедет в Вену.

Он подчеркнул, что не стоит трактовать его слова как возможность прибытия министра в воскресенье. Дата прибытия Лаврова зависит от хода переговоров в Вене.

По информации Рябкова, стороны пока не согласовали вопрос снятия санкций с Ирана. Тем не менее, он не предвидит серьезных столкновений на этой почве. Переговорщики уже представляют, как будет происходить снятие санкций. Они понимают принцип снятия, его методологию и последовательность действий. Осталось определить объемы снятия и приостановки санкций.

В среду о прогрессе в переговорах по Ирану сообщил госсекретарь США Джон Керри, напоминает Report.

За день до этого стало известно, что Иран выполнил свои обязательства по переработке обогащенного урана.