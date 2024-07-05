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В МИД РФ обещали ответные меры в случае новой высылки Молдовой российских дипломатов

В МИД РФ обещали ответные меры в случае новой высылки Молдовой российских дипломатов В МИД России заявили, что Москва предпримет ответные меры в случае новой высылки Молдовой российских дипломатов.
Другие страны
5 июля 2024 г. 14:43
В МИД РФ обещали ответные меры в случае новой высылки Молдовой российских дипломатов

В МИД России заявили, что Москва предпримет ответные меры в случае новой высылки Молдовой российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Должных выводов в официальном Кишиневе не делают, похоже настроены на эскалацию напряженности в наших отношениях", - сказал замминистра, комментируя заявления молдавской стороны о том, что не исключена новая высылка российских дипломатов.

"Что касается ответных шагов, то вы знаете, что не было случая, чтобы мы оставляли подобного рода выпады без адекватной реакции", - подчеркнул Галузин.

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Версия на английском языке MFA promises retaliatory measures in case of new expulsion of Russian diplomats by Moldova

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