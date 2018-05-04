В МИД рассказали о попытках ИГ проникнуть в Латинскую Америку

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Террористической организация "Исламское государство"* активизировала попытки создать лагеря подготовки в Латинской Америке, хотя пока такие случаи носят единичный характер.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов

"Существует опасность появления на территории стран Латинской Америки и Карибского бассейна лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов с местными преступными и наркосиндикатами… Обеспокоены активизацией вербовочной деятельности экстремистов, особенно в карибских государствах, где велика доля граждан, исповедующих ислам", — сказал он, выступая на 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.