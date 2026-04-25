    В МИД Мексики прокомментировали инцидент в штате Чиуауа

    25 апреля, 2026
    • 18:38
    В МИД Мексики прокомментировали инцидент в штате Чиуауа

    Двое американских агентов, погибших 19 апреля в штате Чиуауа на севере Мексики, не имели официального разрешения на участие в оперативных мероприятиях на территории латиноамериканской страны.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Кабинета безопасности и МИД Мексики.

    "Что касается двух иностранных граждан, ни один из них не имел официальной аккредитации для участия в оперативных мероприятиях на национальной территории", - отмечается в заявлении.

    Уточняется, что власти Мексики не располагали сведениями о деятельности или намерениях иностранных агентов физически участвовать в операциях внутри страны. Согласно имеющимся миграционным записям, один из погибших американцев въехал в Мексику в статусе "посетителя без права на работу", а второй находился в стране по дипломатическому паспорту.

    Мексиканское правительство напомнило, что национальное законодательство "предельно ясно и строго запрещает участие иностранных агентов в операциях на территории страны". Международное сотрудничество в этой сфере осуществляется исключительно через механизмы обмена информацией и технического взаимодействия при абсолютном уважении суверенитета. В настоящее время по факту произошедшего проводятся проверки в координации с посольством США.

