В МИД Израиля взорвалась газовая граната

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Несколько охранников здания МИД Израиля пострадали от слезоточивого газа при взрыве газовой гранаты в помещении.

Как передает Report, об этом сообщает полиция Иерусалима.

По предварительным данным, ЧП произошло в помещении склада внешнеполитического ведомства, где хранятся гранаты. Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют причины инцидента.

Чтобы газ не распространился по другим помещениям, всем его сотрудникам дали указание выключить кондиционеры. Эвакуации не потребовалось.