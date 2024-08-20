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В МИД ФРГ вызвали посла Ирана

В МИД ФРГ вызвали посла Ирана Иранский посол вызван в МИД ФРГ в связи с решением властей Ирана о закрытии Института изучения немецкого языка при посольстве в Тегеране.
Другие страны
20 августа 2024 г. 19:26
В МИД ФРГ вызвали посла Ирана

Иранский посол вызван в МИД ФРГ в связи с решением властей Ирана о закрытии Института изучения немецкого языка при посольстве в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил представитель внешнеполитического ведомства Германии.

"Посла Ирана вызывают в Министерство иностранных дел Германии. Мы осуждаем действия иранских органов безопасности против Института изучения немецкого языка в Тегеране. Это невозможно ничем оправдать. Мы призываем новое иранское правительство немедленно разрешить возобновление преподавания", - отметили в ведомстве.

Языковой обмен, как добавили в ведомстве, является основой взаимопонимания.

Ранее агентство судебной власти Ирана Mizan сообщило, что Институт изучения немецкого языка при посольстве ФРГ в Тегеране закрыт по решению иранских властей "за систематическое нарушение законодательства исламской республики и финансовые махинации".

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