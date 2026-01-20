В Мичигане столкнулись более 100 автомобилей, есть пострадавшие

Массовое ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на западе американского штата Мичиган.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, инцидент зафиксирован на трассе I-196 в районе Зеланд Тауншип, в аварии пострадали несколько человек, их точное число устанавливается.

Причиной ДТП стали сильные заносы после мощного снегопада и низкая видимость на дороге. В результате многочисленных столкновений трассу пришлось полностью перекрыть.

В настоящее время, как указывают СМИ, профильные службы пытаются растащить фуры и легковушки, чтобы восстановить движение.