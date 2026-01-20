В Мичигане столкнулись более 100 автомобилей, есть пострадавшие
Другие страны
- 20 января, 2026
- 01:22
Массовое ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на западе американского штата Мичиган.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, инцидент зафиксирован на трассе I-196 в районе Зеланд Тауншип, в аварии пострадали несколько человек, их точное число устанавливается.
Причиной ДТП стали сильные заносы после мощного снегопада и низкая видимость на дороге. В результате многочисленных столкновений трассу пришлось полностью перекрыть.
В настоящее время, как указывают СМИ, профильные службы пытаются растащить фуры и легковушки, чтобы восстановить движение.
Последние новости
01:22
В Мичигане столкнулись более 100 автомобилей, есть пострадавшиеДругие страны
01:09
Самолет Fly Dubai, следовавший в Казань, совершил вынужденную посадку в БакуИнфраструктура
00:56
На Земле началась сильная магнитная буряНаука и образование
00:32
Трамп и аш-Шараа обсудили ситуацию в СирииДругие страны
00:11
СМИ: Израиль не открыл КПП "Рафах" на границе Газы с ЕгиптомДругие страны
00:02
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 ЯнваряВнутренняя политика
00:00
Минуло 36 лет со дня кровавой трагедии 20 ЯнваряВнутренняя политика
23:50
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 ЯнваряВнутренняя политика
23:46