В Мичигане столкнулись более 100 автомобилей, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 01:22
    Массовое ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на западе американского штата Мичиган.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, инцидент зафиксирован на трассе I-196 в районе Зеланд Тауншип, в аварии пострадали несколько человек, их точное число устанавливается.

    Причиной ДТП стали сильные заносы после мощного снегопада и низкая видимость на дороге. В результате многочисленных столкновений трассу пришлось полностью перекрыть.

    В настоящее время, как указывают СМИ, профильные службы пытаются растащить фуры и легковушки, чтобы восстановить движение.

