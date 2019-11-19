В МГИМО состоялось открытие Недели Азербайджана

18 ноября в Московском государственном институте международных отношений состоялось открытие Недели Азербайджана, приуроченной к 15-летию Азербайджанского клуба МГИМО.

Как передает российское бюро Report, официальную часть мероприятия открыл проректор МГИМО по общим вопросам Артем Мальгин.

В своем выступлении он подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся не столько для азербайджанского сообщества, сколько для того, чтобы представители других стран и народов могли ознакомиться с историей, культурой и искусством Азербайджана.

Далее слово было передано представителю Фонда Гейдара Алиева в России Тамилле Ахмедовой. В своем выступлении она отметила, что МГИМО можно назвать кузницей российских дипломатов; "Вы знаете, что наш общенациональный лидер Гейдар Алиев был удостоен почетного звания доктора МГИМО, наш нынешний президент Ильхам Алиев не просто получил здесь образование, но и начал свою рабочую карьеру. В связи с 75-летием вуза в интервью российскому телевидению он сказал, что знания, полученные в МГИМО, опыт, приобретенный в этих стенах, ему очень помогли в профессиональной деятельности. Но на этом наши связи не закончились. Выпускницей магистратуры МГИМО стала и Лейла Алиева, которая тоже начинала свою рабочую карьеру именно с этого вуза. В 2006 году она, как почетный президент, возглавила Азербайджанский клуб МГИМО".

Т. Ахмедова напомнила, что в 2013 году в Баку по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева прошел первый Форум выпускников МГИМО. Она также выразила надежду на скорое открытие в Азербайджане филиала вуза.

"Неделя Азербайджана в МГИМО - это очень важное звено в цепочке связей между флагманом российского образования и нашей страной. МГИМО выпускает много высокопрофессиональных, высококвалифицированных специалистов. И как же им выстраивать работу, заниматься большой политикой без знаний нюансов, менталитета, истории страны. Это мероприятие даст возможность студентам и преподавателям и гостям узнать получше Азербайджан, открыть его для себя. Поэтому я от души желаю всем новых открытий на этой неделе. Пусть она пройдет успешно, результативно и будет не последней", - подытожила свое выступление Т.Ахмедова.

Сотрудник Аппарата президента Азербайджанской Республики Натиг Алиев рассказал об истории создания Азербайджанского клуба в стенах МГИМО: "Он был создан в 2004 году, однако в нынешнем виде был воссоздан и начал функционировать в 2006 году. После нас разные вузы как в Москве, так и в других субъектах РФ получили мотивацию создавать похожие клубы. Логическим итогом деятельности клуба стало создание Азербайджанской молодежной организации России - АМОР. Она была создана по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. АМОР вносит свой позитивный вклад в развитие гуманитарных отношений между Азербайджаном и Россией".

"Проведение такого рода мероприятий в стенах МГИМО, в первую очередь, нацелено на знакомство молодежи, которая обучается в вузе, с культурой, искусством, историей и кухней Азербайджана. Это не должно быть мероприятием для своих. Оно должно стать открытым мероприятием для всех народов, которые обучаются в МГИМО", - заявил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, добавив, что "правильное формирование образа азербайджанца и Азербайджана у этих будущих дипломатов, бизнесменов, экспертов, профессоров, государственных и общественных деятелей может сыграть в будущем свою немаловажную роль.

Советник посла Азербайджанской Республики по гуманитарным вопросам Заур Пашаев в свою очередь рассказал о значимости проведения подобных мероприятий и их вкладе в развитие добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном.

В день открытия состоялась выставка работ заслуженного художника России и Азербайджана Аскера Мамедова, а также прошли мастер-классы по росписи хной, изобразительному искусству и азербайджанской чайной церемонии. Вечер закончился короткой концертной программой.

В рамках мероприятий будет организована выставка картин азербайджанских художников, круглый стол с участием депутатов, показ азербайджанских фильмов, встреча с известными азербайджанцами, а также заключительный концерт.

Неделя Азербайджана в МГИМО продлится до 22 ноября.

Игбал Рустамов