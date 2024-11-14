В международном аэропорту Нью-Дели задержаны более 200 рейсов из-за смога

Более 200 авиарейсов задержаны в международном аэропорту имени Индиры Ганди из-за смога, который окутал Нью-Дели в ночь на четверг.

Более 200 авиарейсов задержаны в международном аэропорту имени Индиры Ганди из-за смога, который окутал Нью-Дели в ночь на четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Индекс качества воздуха в городе достиг показателя выше 400 при норме до 50, оставаясь в категории "серьезного" уровня загрязнения атмосферы. Видимость на дорогах была значительно снижена. Администрация аэропорта опубликовала заявление для пассажиров, в котором информировала о возможных проблемах в связи с плотным смогом. Индийские авиакомпании также предупредили о задержках вылетов и прилетов самолетов.

Ежегодно в ноябре и декабре в Нью-Дели отмечается резкое ухудшение качества воздуха. Это происходит после уборки урожая в соседних со столичным регионом штатах. Фермеры, несмотря на запреты, массово сжигают тонны сухой травы. В результате дым и гарь накрывают находящийся в низине Нью-Дели при безветренной погоде. По оценкам индийских ученых, вдыхание такого воздуха равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. Медики рекомендуют жителям по возможности не выходить на улицу или использовать защитные маски.