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    В Мексике жилые дома обвалились в котлован, погиб один человек - ВИДЕО

    В результате один человек погиб, трое пропали без вести, еще несколько получили травмы

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Мексике несколько жилых домов провалились в котлован строящегося торгового центра, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В результате один человек погиб, трое пропали без вести, еще несколько получили травмы.

    Инцидент произошел в городе Монтеррей (штат Нуэво-Леон). Данные о количестве разрушенных домов разнятся.

    Власти настаивают на том, что эти дома расселили несколько недель назад и почему там оказались люди, непонятно. По данным местных СМИ, пострадавшими могут быть работники строительной компании.

    На месте происшествия продолжается спасательная операция. 

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