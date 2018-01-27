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    В Мексике застрелили работавшую в Uber девушку

    В результате ДТП между ней и водителем другой машины завязался спор, после чего он достал пистолет и застрелил ее

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Девушку, работавшую таксистом в компании Uber, застрелили в северо-западном мексиканском городе Тихуана, на границе с США, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    По словам прокурора Мигеля Анхеля Герреро, 21-летняя Карла Гарруф попала в ДТП. Из машины, в которую она врезалась, вышел мужчина, между ними завязалась ссора. После этого он достал пистолет и застрелил девушку, а затем сел в машину и скрылся с места происшествия.

    В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего. В Uber назвали случившееся "ужасным" и выразили соболезнования родственникам погибшей. В компании также пообещали разобраться в ситуации.

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