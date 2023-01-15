В Мексике запретили курить в общественных местах

Мексика ввела в действие полный запрет на курение в общественных местах.

Мексика ввела в действие полный запрет на курение в общественных местах.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, этот шаг, который впервые был одобрен в 2021 году, также включает запрет на рекламу табака.

Несколько других стран Латинской Америки также приняли законы о запрете курения в общественных местах, однако законодательство Мексики считается самым сильным и широкомасштабным на американском континенте.

Оно является одним из самых строгих законов против курения в мире. Существующий в Мексике закон 2008 года, который запретил курение в барах, ресторанах и на рабочих местах, теперь расширен до полного запрета во всех общественных местах. Это включает парки, пляжи, гостиницы, офисы и рестораны.

Также будет введен полный запрет на рекламу, продвижение и спонсорство табачных изделий, что означает, что сигареты не могут быть выставлены даже в магазинах.