В Мексике загорелась нефтедобывающая платформа, пострадали 9 человек

В Мексике загорелась нефтедобывающая платформа

В Мексике загорелась нефтедобывающая платформа.

Как передает Report, об этом сообщает портал Street Insider.

Пожар вспыхнул в 16:48 (02:48 по бакинскому времени) в части платформы Akal B, где расположены газопроводы.

Отмечается, что при пожаре активировали аварийные системы, возгорание локализовали. В результате аварии пострадали девять работников платформы, двое из которых - собственные сотрудники, а семеро - подрядчики из других компаний. Ни один из них серьезно не пострадал, добавили в государственной энергетической компании Мексики Pemex.