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В Мексике загорелась нефтедобывающая платформа, пострадали 9 человек

В Мексике загорелась нефтедобывающая платформа, пострадали 9 человек В Мексике загорелась нефтедобывающая платформа
Другие страны
7 апреля 2024 г. 11:53
В Мексике загорелась нефтедобывающая платформа, пострадали 9 человек

В Мексике загорелась нефтедобывающая платформа.

Как передает Report, об этом сообщает портал Street Insider.

Пожар вспыхнул в 16:48 (02:48 по бакинскому времени) в части платформы Akal B, где расположены газопроводы.

Отмечается, что при пожаре активировали аварийные системы, возгорание локализовали. В результате аварии пострадали девять работников платформы, двое из которых - собственные сотрудники, а семеро - подрядчики из других компаний. Ни один из них серьезно не пострадал, добавили в государственной энергетической компании Мексики Pemex.

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