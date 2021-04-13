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В Мексике задержаны десятки военнослужащих по подозрению в похищении людей

В Мексике задержаны десятки военнослужащих по подозрению в похищении людей Сотрудники Генеральной прокуратуры Мексики задержали 30 военнослужащих по подозрению в похищении людей в 2014 году
Другие страны
13 апреля 2021 г. 08:28
В Мексике задержаны десятки военнослужащих по подозрению в похищении людей

Сотрудники Генеральной прокуратуры Мексики задержали 30 военнослужащих по подозрению в похищении людей в 2014 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные содержатся в обнародованном заявлении министерства военно-морского флота (ВМФ) республики.

"Следует отметить, что ВМФ в этом и во всех случаях, когда представители ведомства могут быть причастны к совершению преступлений, будет действовать в строгом соответствии с законодательством", - указывается в документе.

По версии прокуратуры, задержанные военнослужащие участвовали в похищении людей в районе Нуэво-Ларедо в северо-восточном штате Тамаулипас. Более подробной информации о случившемся в документе приведено не было.

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