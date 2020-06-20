​В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19

Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Мексике выросло на 5 030, до более 170 тысяч, более 20 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Из общего числа 465 867 выполненных проб коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 170 485 человек, ещё 233 137 проб дали отрицательный результат", - сообщил Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Количество летальных случаев COVID-19 выросло на 647 и составляет 20 394, ожидаются результаты анализов 1 891 погибшего.

Наибольшее число пациентов в городе Мехико (4 242) и штате Мехико (2 550). Власти изучают 62 245 тестов больных с подозрением на COVID-19.

Минздрав на этой неделе впервые изменил индикатор эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.