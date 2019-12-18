В Мексике восемь человек погибли в столкновении Нацгвардии с вооруженными лицами

Патруль Национальной гвардии Мексики во вторник подвергся нападению в штате Гуанахуато в центральной части страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила Нацгвардия в своем, были ликвидированы семь нападавших, один боец погиб.

"Семеро гражданских погибли, один наш боец был убит, еще один получил ранения, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь".

В 2019 году Гуанахуато возглавил рейтинг самых опасных штатов страны. С начала года в регионе были убиты 65 сотрудников правоохранительных органов.С января по конец октября в Мексике были убиты более 29,5 тыс. человек.