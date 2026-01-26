В Мексике в результате стрельбы на футбольном поле погибло более 10 человек

В мексиканском штате Гуанахуато произошла стрельба в результате которой было убито 11 человек, еще 12 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

Сообщается что стрельба произошла на футбольном поле.

Местные власти сообщают, что ведется поиск подозреваемых.