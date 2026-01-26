Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Мексике в результате стрельбы на футбольном поле погибло более 10 человек

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 09:02
    В Мексике в результате стрельбы на футбольном поле погибло более 10 человек

    В мексиканском штате Гуанахуато произошла стрельба в результате которой было убито 11 человек, еще 12 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

    Сообщается что стрельба произошла на футбольном поле.

    Местные власти сообщают, что ведется поиск подозреваемых.

    Мексика стрельба жертвы убийство Гуанахуато
    Meksikada futbol meydançasında atışma nəticəsində 11 nəfər ölüb
    Eleven killed in deadly shooting on football pitch in Mexico

