В Мексике в ДТП с автобусом погибли 14 человек

В результате ДТП в штате Мехико погибли 14 человек, еще 31 пассажир получил травмы.

В результате ДТП в штате Мехико погибли 14 человек, еще 31 пассажир получил травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении секретариата безопасности штата.

"Сегодня утром перевернулся автобус, к месту происшествия немедленно прибыла полиция штата, в чьем ведении находится эта территория. По предварительным данным, 14 человек погибли, еще 31 пассажир получил ранения", - сообщило ведомство в Х (ранее Twitter).

Там указали, что ДТП произошло на участке шоссе Чапулин - Чальма. Автобус ехал из города Сан-Луис-де-ла-Пас в штате Гуанахуато.

Как сообщило издание El Universal, пассажиры были паломниками, которые направлялись в храм местного святого Владыки Чальма.