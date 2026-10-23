Законопроект "Об аграрной сфере" принят в первом чтении

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект "Об аграрной сфере".

Как сообщает Report, документ предусматривает новые механизмы организации сельского хозяйства и государственной поддержки, использования земельных и водных ресурсов, защиты здоровья растений и животных, а также развития сельских территорий.

Законопроект уточняет понятия первичной и промышленной переработки аграрной продукции и предусматривает внедрение рейтинговой системы сельхозпроизводителей. При предоставлении государственной поддержки будут учитываться данные информационной системы и рейтинг производителей.

Документ также предусматривает меры по адаптации сельского хозяйства к изменению климата, эффективному использованию водных ресурсов, цифровизации отрасли, поддержке научных исследований и профессиональной подготовки.

Законопроект определяет перечень аграрных услуг, включая предоставление субсидий, анализ почвы и воды, сертификацию семян, регистрацию сельхозтехники, обследование животных и защиту растений. Кроме того, он регулирует государственный контроль в аграрной сфере, развитие сбытовой инфраструктуры и стимулирование агротуризма.

С вступлением закона в силу предлагается отменить законы "О зерне", "О чаеводстве", "О хлопководстве" и "О сельскохозяйственной кооперации".